Brauchtum

Halloween ist zwar erst in der kommenden Woche, aber die Tiere im Zoo haben sich ihre geschnitzten Kürbisse schon jetzt schmecken lassen. Tiger Aljoscha bekam einen Kürbis mit Fisch und Fleisch, der Kürbis von Eisbär Nanuq war mit Fischen, Nüssen und Haferflocken gefüllt und mit Lebertran verziert.

Hannover. Seinen Ursprung hat das Halloween-Fest am 31. Oktober in einem Brauch der Kelten. In ihrer Mythologie kehren an diesem Tag Verstorbene aus dem Totenreich zurück und ziehen mit Geistern und Dämonen umher. Den Zootieren dürfte das relativ egal sein - dass sie sich ihr Futter aus einem Kürbis knabbern müssen, ist aber eine Abwechslung im Zoo-Alltag.

dpa