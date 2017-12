"Diesel und Super Leerstand" steht in Clausthal-Zellerfeld an einer Zapfsäule. Foto: Swen Pförtner

Verkehr

Eis und Schnee führen im Oberharz zu Benzin-Knappheit

Wie häufig nach tagelangen Schneefällen ist auch in dieser Woche das Benzin im Oberharz knapp geworden. So hatten zum Beispiel zwei der drei Tankstellen in Clausthal-Zellerfeld am Freitagmorgen so gut wie keinen Kraftstoff mehr. Der Grund: In den vergangenen Tagen seien die Benzin-Lieferungen ausgeblieben, sagte ein Pächter.