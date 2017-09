Das Bundesverwaltungsgericht kippt Strandgebühren. © Ingo Wagner

Prozesse

Eintrittsgebühren an zwei Stränden rechtswidrig

Eintrittsgebühren für zwei Strände der niedersächsischen Nordseeküste sind weitgehend rechtswidrig. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch (Az 10 C 7.16).