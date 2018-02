Polizisten bergen bei einer Übung "Verletzte" aus einem Einkaufszentrum. © Carmen Jaspersen

Notfälle

Einsatzkräfte üben in Buchholz für Terror-Ernstfall

An einer Großübung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten in Buchholz in der Nordheide haben insgesamt mehr als 350 Einsatzkräfte und Statisten teilgenommen.