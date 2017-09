Einige Seniorenheime dürfen keine Bewohner mehr aufnehmen

Eine Pflegekraft hält in einem Seniorenheim die Hand einer Bewohnerin. © D. Reinhardt/Archiv

Mehrere Seniorenheime in Bremen dürfen wegen fehlender Fachkräfte keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner mehr aufnehmen. Für fünf Einrichtungen sei ein Belegungsstopp angeordnet worden, sagte der Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider, am Dienstag.

Bremen. Neun weitere Altenheime hätten sich nach einer Beratung freiwillig dazu entschieden - in der Regel wäre sonst eine entsprechende Anordnung erfolgt. Damit sind 14 von 101 Einrichtungen betroffen, wie zunächst der "Weser-Kurier" berichtet hatte.

"Der Belegungsstopp gilt so lange bis der Personalschlüssel wieder erfüllt ist", sagte Schneider. Nach einem Landesgesetz darf sich in Bremen eine Pflegekraft tagsüber maximal um zehn Bewohner kümmern. Mindestens die Hälfte der Pfleger muss eine Fachausbildung haben. Nachts können in Bremen bis zu 50 Menschen von einer ausgebildeten Pflegekraft betreut werden.

Da vielerorts Fachleute fehlen, dürfen einige Einrichtungen nicht alle Betten belegen. "In Bremen ist der Markt ausgeschöpft. Man findet praktisch keine qualifizierten Kräfte für den Pflegebereich", sagte Schneider. Plätze für ältere Menschen gebe es in der Hansestadt dennoch genug - allerdings nicht immer in der Wunscheinrichtung.

