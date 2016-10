Unfälle

Eingeklemmter Autofahrer stirbt nach Unfall

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Landesstraße 240 in seinem Wagen eingeklemmt worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 30-Jährige sei am Dienstagabend zwischen den Ortschaften Baven und Müden/Oertze (Kreis Celle) aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.