Brände

Einfamilienhaus ausgebrannt: keine Verletzten

Ein Einfamilienhaus bei Hannover ist komplett niedergebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei niemand verletzt. Als der Brand gegen 21.00 Uhr am Samstagabend in dem Haus in der Gemeinde Wedemark ausbrach, war nur ein Hund in dem Gebäude.