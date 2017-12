Ein Rettungshubschrauber startet an der Notaufnahme. © Julian Stratenschulte/Archiv

Unfälle

Eine Tote und ein schwer verletztes Kind bei Unfall

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin auf der B4 in Uelzen ums Leben gekommen. Ein vier Jahre altes Mädchen im Wagen der Frau erlitt bei der Kollision am Montag schwerste Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.