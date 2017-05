Unfälle

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 6 bei Goslar sind eine 56 Jahre alte Frau getötet sowie ein Vater und seine beiden Kinder schwer verletzt worden.

Goslar. Nach Polizeiangaben waren die beiden Fahrzeuge am Samstag bei Kunigunde aus bislang unbekannter Ursache zusammengeprallt. Die Unfallbeteiligten waren allesamt nicht mehr ansprechbar. Der 49 Jahre alte Vater und seine beiden 12 und 14 Jahre alten Kinder sowie die andere Fahrerin wurden mit schwersten Verletzungen in verschiedene Kliniken geflogen. Die Frau starb in der Nacht in einer Göttinger Klinik. Die Bundesstraße blieb mehrere Stunden voll gesperrt, die Ermittlungen dauern an.

dpa