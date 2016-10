Der Luftballonkünstler Thomas Hinte knüpft eine Wand aus Luftballons. © Focke Strangmann/Archiv

Buntes

Eine Stadt aus Luftballons

Der Bremer Thomas Hinte ist Luftballonkünstler - und an einem Weltrekord beteiligt gewesen, der jetzt in China aufgestellt wurde. Zusammen mit einem internationalen Team aus 150 Leuten schuf er in Xiamen eine begehbare Stadt aus 365 000 bunten Ballons.