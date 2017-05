Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Einbrecherbande verursacht Großeinsatz

Drei Einbrecher haben einen nächtlichen Großeinsatz in Sandkrug im Landkreis Oldenburg ausgelöst. Nach Angaben der Polizei stiegen die Diebe am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus ein.