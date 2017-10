Einbrecher raubte Haus vor den Augen seines Opfers aus

Eine Person bricht in eine Wohnung ein (Symbol). © Nicolas Armer/Archiv

Kriminalität

Vor den Augen seines 82 Jahre alten Opfers hat ein Einbrecher ein Einfamilienhaus in Meinersen (Kreis Gifhorn) ausgeraubt. Der maskierte Mann überraschte den Witwer am Dienstagabend, als dieser gerade Fernsehen schaute.

Meinersen. Er habe dem 82-Jährigen gesagt, dass er sich ruhig verhalten solle und habe mehrere Räume durchsucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach 30 bis 45 Minuten habe der Einbrecher den Rentner ermahnt, sich eine halbe Stunde nicht zu rühren. Dem habe der 82-Jährige Folge geleistet und anschließend seinen Nachbarn aufgesucht. Der Dieb entkam mit Schmuck und Geld in bislang unbekannter Höhe. Das Opfer musste medizinisch versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa