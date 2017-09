Streifenwagen. © Bernd Settnik/Archiv

Kriminalität

Einbrecher lassen Badewanne überlaufen

Unbekannte Ganoven haben nach einem Einbruch in eine Wohnung in Cloppenburg die Räume unter Wasser gesetzt. Bevor die Täter mit ihrer Beute das Mehrfamilienhaus verließen, öffneten sie zunächst noch den Wasserhahn der Badewanne, wie die Polizei am Freitag mitteilte.