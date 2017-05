Thüringer Bratwurst liegt auf dem Grill. © Martin Schutt/Archiv

Kriminalität

Einbrecher klaut Bratwürste

Ein Einbrecher hat in einem Tennisclub in Jembke (Landkreis Gifhorn) Grillgut gestohlen. Der unbekannte Täter stieg in das Vereinsheim ein und nahm 30 Bratwürste und 15 Steaks aus dem Kühlschrank, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.