Kriminalität

Einbrecher in Supermarkt festgenommen

Ein Mann ist beim Einbruch in einen Supermarkt in Kirchhorst (Region Hannover) festgenommen worden. Der 25-Jährige habe sich am Donnerstagabend Zutritt zu dem Geschäft verschafft und dabei einen stillen Alarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei.