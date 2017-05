Kriminalität

Einbrecher in Keller eingeschlossen

Ein wachsamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und kurzerhand in den Keller eingeschlossen. Der 37-Jährige habe in der Nacht zum Dienstag verdächtige Geräusche gehört und den Mann entdeckt, teilte die Polizei mit.