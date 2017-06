Kriminalität

Einbrecher erbeuten hochwertige medizinische Geräte

Unbekannte haben medizinische Geräte im Wert von 750 000 Euro aus einer Klinik in Hannover gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter am Wochenende Türen in einer Praxis aufgebrochen.