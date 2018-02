Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. © Stefan Puchner/Archiv

Buntes

Einbrecher erbeuten 70 Cent

Genau 70 Cent: So hoch ist die Beute gewesen, die Diebe bei einem Einbruch in die Postfiliale im kleinen Hoogstede in der Nähe der niederländischen Grenze gemacht haben.