Einbrecher entwischt schwimmend

Kriminalität

Ein auf frischer Tat ertappter Einbrecher ist im Alten Land mit einem Sprung ins Wasser entkommen. Ein zufällig vorbeifahrender Polizist hatte den Mann und einen mutmaßlichen Komplizen am Mittwoch in Steinkirchen kontrolliert, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Steinkirchen. Das Duo habe gerade nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus die Flucht antreten wollen. Im zweiten Anlauf gelang das auch. Die Männer konnten sich losreißen und entkommen. Einer der beiden sprang trotz winterlicher Temperaturen in die dort etwa 20 bis 30 Meter breite Lühe und schwamm ans andere Ufer.

Der zweite Tatverdächtige flüchtete zu Fuß Richtung Hamburg. Auch mit mehreren Polizeifahrzeugen und einem Hubschrauber konnten die Männer zunächst nicht gefasst werden. Trotz einer per Radio ausgestrahlten Aufforderung, keine Anhalter im Alten Land mitzunehmen, brachte ein Autofahrer den Schwimmer nach Stade. Dort verlor sich die Spur vorerst. Am Nachmittag nahm die Polizei aber in der Nähe des Tatortes einen 33-Jährigen aus Stade fest, als dieser das mutmaßliche Täterfahrzeug abholen wollte. Nun wird geprüft, ob er mit dem Einbruch direkt in Verbindung steht.

dpa