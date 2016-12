Kriminalität

Einbrecher bricht durch Dach: Mit Brüchen im Krankenhaus

Für einen polizeibekannten Einbrecher aus Hameln endete sein jüngster Beutezug im Krankenhaus. Beim Versuch, nachts in das Gebäude des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes einzudringen, brach der 37-Jährige durch ein Vordach aus Plexiglas, stürzte fünf Meter in die Tiefe in zog sich dabei schwere Verletzungen zu.