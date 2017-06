Brände

Ein Verletzter bei Feuer neben Wohnhaus

Bei einem Feuer vor einem Mehrfamilienhaus in Wietmarschen (Kreis Grafschaft Bentheim) ist ein Bewohner verletzt worden. In der Nacht zu Dienstag gerieten ein Schuppen und mehrere Container in Brand, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.