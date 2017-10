Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Ein Toter nach Brand in Wohnhaus

Ein Mann ist nach einem Wohnhausbrand in Bremen-Arbergen gestorben. Wie die Feuerwehr Bremen mitteilte, war das Feuer in der Nacht zum Sonntag in einer Küche im Erdgeschoss des Hauses in der Eggestraße ausgebrochen.