Feuerwehrleute löschen die übriggebliebene Reste eines zerstörten Hauses. © Carmen Jaspersen

Brände

Ein Toter bei Wohnhausexplosion in Niedersachsen

Bei der Explosion eines Wohnhauses in Niedersachsen ist ein Mann ums Leben gekommen. Als die Einsatzkräfte am Ort der heftigen Detonation in Kalbe (Kreis Rotenburg) eintrafen, bot sich ihnen nach Polizeiangaben ein "erschreckendes Bild".