Feuerwehrkräfte stehen an einem Einfamilienhaus in Wilkenburg. © Julian Stratenschulte/Archiv

Brände

Ein Toter bei Wohnhausbrand in Hemmingen

Beim Brand eines Wohnhauses in Hemmingen südlich von Hannover ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer brach nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Montag in dem Haus im Stadtteil Wilkenburg aus. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auf den Dachstuhl über.