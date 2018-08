Georgsmarienhütte

Die Feuerwehr war gegen 23.15 Uhr am Freitagabend darüber alarmiert worden, dass ein Zimmer in Flammen stehe, wie die Polizei mitteilte. Bei den rund eine halbe Stunde andauernden Löscharbeiten wurden demnach zwei Einsatzkräfte leicht verletzt. Weitere auf der Station untergebrachte Patienten wurden in Sicherheit gebracht und blieben unversehrt. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

dpa