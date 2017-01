Ein Löschfahrzeug der Hamburger Feuerwehr mit Blaulicht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Ein Toter bei Brand in Einfamilienhaus

Bei Löscharbeiten in einem brennenden Einfamilienhaus in der Gemeinde Wirdum (Landkreis Aurich) ist ein Toter in den Trümmern gefunden worden. Eine Anwohnerin hatte das Feuer am Donnerstagabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.