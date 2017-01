Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Hatten

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Hatten in seinem Wagen eingeklemmt worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Der 59-Jährige sei mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagabend im Landkreis Oldenburg mit dem Auto einer 20-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.