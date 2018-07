Nach sechs Monaten auf See kehrt die Fregatte "Hessen" am Samstag (10.00 Uhr) nach Wilhelmshaven zurück. Das Schiff und die 210-köpfige Besatzung war am 15. Januar ausgelaufen, um zunächst zusammen mit anderen Einheiten der US Navy den Schutz des Flugzeugträgers "USS Truman" zu üben.