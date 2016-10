Die St. Cyriakus Kirche in Duderstadt. © Swen Pförtner/Archiv

Kirche

Die vor einem Jahr zur Basilika ernannte katholische Kirche St. Cyriakus in Duderstadt bei Göttingen ist zum Touristen-Magneten geworden. "Es gibt deutlich mehr Besucher als vorher", sagte der Dechant des Dekanates Untereichsfeld, Propst Bernd Galluscke, der Deutschen Presse-Agentur.

Duderstadt. An Wochenendtagen kämen oft mehr als 500 Menschen, um das Gotteshaus und seine Kunstschätze anzuschauen. Bemerkenswert sei, dass auch die Zahl der Beichten gestiegen ist.

Papst Franziskus hatte dem dreischiffigen Sakralbau, der in mehreren Bauabschnitten zwischen 1250 und 1490 errichtet wurde, zum 3. Oktober 2015 Jahres den Ehrentitel "Basilica minor" verliehen. Diesen Titel können Kirchen außerhalb Roms erhalten, die kunsthistorisch herausragen und eine besondere regionale Bedeutung besitzen.

Nach St. Godehard in Hildesheim und St. Clemens in Hannover ist St. Cyriakus das dritte Gotteshaus im Bistum Hildesheim, das in diesen Rang gehoben wurde. Der Duderstädter Sakralbau beherbergt zahlreiche gotische und barocke Kunstwerke.

Derzeit ist St. Cyriakus wegen eines neuen Farbanstriches geschlossen. Die Kirche soll am 5. November wieder geöffnet werden. Bis dahin seien auch alle Kunstgegenstände gereinigt und eine moderne LED-Lichtanlage installiert, sagte Galluschke.

Mit zusätzlichem Geld - etwa vom Vatikan - sei der neue Titel nicht verbunden, sagte der Propst. "Mit der Ernennung ist aber deutlich geworden, dass es sich um eine der kostbarsten Kirchen des Bistums Hildesheim handelt."

dpa