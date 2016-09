Banknoten von 50, 20 und 10 Euro, liegen auf einem Tisch. © Jens Wolf/Archiv

Buntes

Ehrliche Finderin bringt 1500 Euro zur Polizei

Eine ehrliche Finderin hat in Braunschweig 1500 Euro bei der Polizei abgegeben. Die 58-Jährige hatte das Geld auf einem Gehweg in der Nähe der Innenstadt gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.