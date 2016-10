Kriminalität

Bei einem nächtlichen Überfall auf ein Wohnhaus in Stadthagen im Kreis Schaumburg haben mehrere Täter die beiden Bewohner überwältigt, gefesselt und ausgeraubt.

Stadthagen. Das Ehepaar wurde bei dem Überfall auch verletzt, teilte ein Polizeisprecher in Stadthagen am Montag mit. Die von Nachbarn alarmierte Polizei konnte einen der Täter noch in der Nähe des Wohnhauses festnehmen. Der 23-Jährige, der geraubten Schmuck und Bargeld bei sich hatte, sei dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen worden, sagte der Polizeisprecher. Wie viele Täter an dem Überfall in der Nacht zum Samstag beteiligt waren, ist noch unklar.

dpa