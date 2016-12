Unfälle

Ehepaar fährt im Landkreis Osnabrück gegen Baum

Eine Seniorin ist nach einem Autounfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) in der Nacht zum Montag gestorben. Der Wagen der 84-Jährigen war mit ihrem Ehemann am Steuer am Sonntagabend aus ungeklärter Ursache von einer Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie eine Polizeisprecherin sagte.