Ehemann angegriffen: Frau soll in psychiatrische Klinik

Urteile

Nach einer gefährlichen Attacke auf ihren Mann hat das Landgericht Osnabrück die Einweisung einer Frau in eine psychiatrische Klinik angeordnet. Wegen einer psychischen Erkrankung sei die 42-Jährige schuldunfähig, teilte eine Sprecherin des Landgerichts am Freitag mit.

Osnabrück. Sie wurde daher vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Frau hatte im Juni in Bad Rothenfelde ihren im Bett schlafenden Ehemann mit Spanngurten gefesselt und große Steinquader mehrfach mit Wucht gegen seinen Kopf geschlagen, um ihn umzubringen. Die 42-Jährige sei aufgrund einer wahnhaften Vorstellung der Überzeugung gewesen, dass ihr Mann sie habe umbringen wollen, hieß es. Sie habe mit der Tat wahnhaft ihrer eigenen Tötung zuvorkommen wollen.

Der Mann erlitt mehrere Platzwunden und Hämatome am Kopf und im Gesicht, Platzwunden an den Armen und Händen sowie eine Fraktur an der rechten Hand. Die Tat war nach Überzeugung der Kammer nicht als versuchtes Tötungsdelikt zu werten, sondern als gefährliche Körperverletzung.

dpa