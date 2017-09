Das Landgericht in Verden. © Carmen Jaspersen/Archiv

Prozesse

Ehefrau vor Augen der Kinder erwürgt: Prozessbeginn

Vor den Augen seiner drei Kinder soll ein 32 Jahre alter Mann seine Ehefrau in Syke im Landkreis Diepholz getötet haben. Zum Auftakt des Prozesses am Montag vor dem Landgericht Verden kündigte die Verteidigung eine schriftliche Erklärung des Angeklagten an.