Landgericht Lüneburg. © Philipp Schulze/Archiv

Prozesse

Ehefrau ermordet: Lebenslang für 68-Jährigen

Wegen Mordes an seiner Ehefrau hat das Landgericht Lüneburg einen 68-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht befand ihn nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch am Vortag für schuldig, die Frau im August in Celle aus niedrigen Beweggründen erstochen zu haben.