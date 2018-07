Bei einer Motorradtour durch Niedersachsen ist am Mittwoch ein 76-Jähriger aus den Niederlanden bei Alfhausen (Landkreis Osnabrück) tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Alfhausen mitteilte, verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad, riss mehrere Verkehrsschilder um und landete im Graben.