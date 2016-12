Die Firma Eckert & Ziegler liegt in der Nähe eines Wohngebietes. © Peter Steffen/Archiv

Prozesse

Die Stadt Braunschweig verbietet einer Firma, die mit schwach radioaktiven Abfällen arbeitet, die Erweiterung nahe eines Wohngebiets. Das OVG Lüneburg kippt den entsprechenden Bebauungsplan. Wie reagiert die Stadt?

Braunschweig/Lüneburg. Das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler muss sich von einem Bebauungsplan der Stadt Braunschweig nicht einschränken lassen. Die Firma arbeitet mit schwach radioaktiven Abfällen. Trotzdem darf die Stadt ihr nicht verbieten, sich in der Nähe eines Wohngebietes auszubreiten. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Donnerstag entschieden und einen entsprechenden Bebauungsplan gekippt (Az. 1 KN 185/15). Der Braunschweiger Stadtbaurat Heinz Leuer äußerte sich bedauernd zu der Entscheidung. Offensichtlich habe das Gericht die Abwägung zwischen den Interessen der Anwohner und der Unternehmen anders bewertet als die Stadt.

Das Betriebsgelände liegt nördlich des Mittellandkanals und grenzt im Osten an ein Wohngebiet. Die Stadt Braunschweig hatte in ihrem Bebauungsplan Firmen ausgeschlossen, die Genehmigungen nach der Strahlenschutz- sowie der Störfallverordnung benötigen. Eckert & Ziegler durfte damit nicht wachsen.

Die Begründung: Das Wohngebiet sollte vor Restrisiken geschützt werden, die die Stadt Braunschweig beispielsweise im Falle eines Flugzeugabsturzes auf das Firmengelände oder eines Feuers sah. Dazu hatte die Stadt den in dem Gebiet ansässigen Betrieben - darunter Eckert & Ziegler - zahlreiche Einschränkungen auferlegt. Das tat sie zu Unrecht, wie das Gericht urteilte. Der Plan sei "nicht abwägungsgerecht".

Selbst wenn ein Restrisiko bestünde, das nicht von der Strahlenschutzverordnung des Bundes erfasst wäre, rechtfertige das so weitgehende Einschränkungen für lange ansässige Unternehmen nicht. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht hat der Senat nicht zugelassen.

Leuer betonte: "Nach unserer Ansicht nimmt der Bebauungsplan einen fairen, gut abgewogenen Interessenausgleich vor." Die Stadt werde nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten: "Parallel werden wir die Einlegung von Rechtsmitteln prüfen."

dpa