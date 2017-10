Luftverkehr

Easyjet-Maschine nach Zwischenfall wieder gestartet

Nach der außerplanmäßigen Landung eines Easyjet-Airbus wegen Rauchentwicklung im Cockpit ist die Maschine am Montag in Hannover wieder gestartet. Der Airbus sei nach dem Zwischenfall am Sonntag untersucht und betankt worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens.