Eine easyJet Maschine landet. © Bernd Settnik/Archiv

Luftverkehr

Easyjet-Flieger mit Rauch im Cockpit gelandet

Ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Easyjet von Kopenhagen nach Genf ist am Flughafen Hannover außerplanmäßig gelandet. Der Pilot habe Rauch im Cockpit bemerkt und sich daher zu der Landung entschlossen, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag in Hannover.