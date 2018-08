Oldenburg

"Bekommen wir kein Angebot, das unseren Vorstellungen entspricht, behalten wir das Geschäft."

Eine Internationalisierung im Energiemarkt sei nicht einfach, sagte Dohler. "Man braucht viel Geld und einen langen Atem." Dem Energie- und Telekommunikationsunternehmen sei es gelungen, in der Türkei eine neue Gasinfrastruktur auf- und auszubauen. "Langfristig müssen wir uns jedoch fragen, ob wir dem Wettbewerb dort standhalten können."

Das Polen-Geschäft steht dagegen nicht auf dem Prüfstand. "In Polen sind wir mit unserer Infrastruktur praktisch in den Markt hineingewachsen. Wir sind in Brandenburg, der Nachbarschaft, sehr aktiv", betonte Dohler. "Das erweiterte Umland steht in einem anderen Fokus als der weltweite Markt."

