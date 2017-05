Dümmer See. © Friso Gentsch/Archiv

Umwelt

EU-Bericht klärt wieder über Badegewässer auf

Der Badegewässer-Bericht der Europäischen Union gibt am Dienstag Aufschluss darüber, wo Menschen in Europa in diesem Sommer unbekümmert baden können. Für den Report haben Experten die Wasserqualität an mehr als 21 000 Badestellen in den EU-Staaten sowie in der Schweiz und Albanien untersucht.