Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden. © Sebastian Kahnert/Archiv

Auto

E-Golf rollt ab April 2017 in Gläserner Manufaktur vom Band

In der sogenannten Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden wird künftig wieder produziert. Von April 2017 an rollt in der sächsischen Landeshauptstadt der neue E-Golf vom Band, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.