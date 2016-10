Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht vor einem Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

E-Bike-Fahrerin stirbt bei Unfall

Eine 74-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Kluse im Kreis Emsland gestorben. Die Frau überquerte mit ihrem Rad die Bundesstraße 70 und übersah dabei ein Wohnmobil, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.