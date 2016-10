Kriminalität

Durstige Diebe fahren mit Auto in Getränkemarkt

Vermutlich durstige Diebe sind in der Nacht zu Sonntag mit einem Wagen in einen Getränkemarkt gefahren. Dabei seien sie mit dem Auto durch die Eingangstür des Marktes in Eicklingen im Landkreis Celle eingedrungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.