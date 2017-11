Durchwachsenes Wetter am Wochenende

Wetter

Auf wechselhaftes Wetter müssen sich die Niedersachsen am Wochenende einstellen. Ein Tief aus Skandinavien bringe einen Mix aus etwas Sonne, dichten Wolken und Schauern, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag.

Hannover. Am wärmsten wird es mit neun Grad voraussichtlich auf den ostfriesischen Inseln. Dazu könne es Sturmböen geben.

Im Binnenland soll es am Samstag und Sonntag maximal sieben Grad warm werden. Im Oberharz und auf dem Brocken wird es den Meteorologen zufolge schon richtig winterlich: Hier kann es am Samstag und Sonntag zu Schneeschauern kommen. In den höchsten Lagen bleibe der Schnee dann auch liegen, sagte der Sprecher. In der Nacht zum Montag müssen die Menschen im Wendland und im Alten Land mit Bodenfrost rechnen.

dpa