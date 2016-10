Notfälle

Drohung gegen Fleisch-Betrieb in Neu Wulmsdorf

Ein Unbekannter hat am Mittwoch bei der Polizei angerufen und gegen einen Fleischwarenhersteller in Neu Wulmsdorf gedroht. "Wir haben den Anruf so bewertet, dass es eine konkrete Gefahr geben könnte", sagte ein Polizeisprecher.