Zwei junge Männer haben versucht, zwölf Kilogramm Amphetamine im Wert von rund 3000 Euro aus den Niederlanden nach Deutschland zu schmuggeln. Zollbeamte fanden die Drogen bei einer Fahrzeugkontrolle an der Grenze bei Bad Bentheim am Mittwoch, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.