Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Drogenrazzien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Bei Drogenrazzien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat es mehrere Festnahmen gegeben. Bei den "umfangreichen Durchsuchungen" am Dienstag seien auch Kokain und Marihuana sichergestellt worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen am Mittwoch in Hannover.