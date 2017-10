Kriminalität

Eine mit Drogen beladene Drohne ist im Bereich eines Gefängnisses in Lüneburg gefunden worden. "Die Drohne ist vermutlich ungewollt auf einem verschlossenen Parkplatz abgestürzt, wo sie dann entdeckt wurde", sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Lüneburg. Das bereits am Mittwoch gefundene Fluggerät hatte zwei kleine Päckchen mit Betäubungsmitteln "geladen". Wer nun an der Justizvollzugsanstalt in der Innenstadt zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen die Drohne oder ihren "Piloten" beobachtet hat, möge sich bei der Polizei melden, bat der Sprecher.

dpa