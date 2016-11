Unfälle

Knapp eine Woche nach dem schweren Autounfall im Kreis Helmstedt ist auch der 45 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Querenhorst. Er und seine drei Mitfahrer waren am Mittwoch vergangener Woche auf einer Landstraße zwischen Groß Sisbeck und Querenhorst von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gerast. Der 40 Jahre alte Beifahrer und ein 22 Jahre alter Mitfahrer starben an der Unfallstelle. Der Fahrer und ein weiterer 44 Jahre alter Mann kamen zunächst in ein Krankenhaus, wo der Fahrer anschließend starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa